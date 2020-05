tmw SPAL, via agli allenamenti collettivi: ma prima, misurazione della temperatura

La SPAL si è ritrovata lunedì pomeriggio al centro sportivo di via Copparo per iniziare gli allenamenti collettivi. Alle 17 infatti, agli ordini di Gigi Di Biagio, tutta la squadra al completo si è sottoposta alla seduta di lavoro con l’obiettivo di farsi trovare pronta in vista di una possibile ripresa del campionato di Serie A. Mascherina, rilevamento della temperatura corporea, distanziamento sociale e tamponi (effettuati ogni quattro giorni) le misure di sicurezza sanitaria prese dalla società estense prima di far scendere in campo i propri giocatori, come richiesto dal nuovo protocollo Figc convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico.