tmw SPAL, Zukanovic: "Non possiamo commettere certi errori, né con Ronaldo né col Lecce"

Ervin Zukanovic, difensore della SPAL, ha analizzato in zona mista la propria prestazione individuale e di squadra nella sconfitta interna per mano della Juventus: "Se non giocassimo con questa determinazione potremmo chiudere in anticipo il campionato, è fondamentale. A Lecce meritavamo anche di più eppure abbiamo perso. Non possiamo concedere gol come successo anche oggi, dobbiamo migliorare su queste cose. Non si tratta di Ronaldo-Dybala, è la Serie A: non puoi commettere certi errori, né contro Ronaldo né contro il Lecce. Noi dobbiamo fare la nostra prestazione e cercare di prendere dei punti al di là di chi sia l'avversario. E' bello giocare contro i grandi campioni, ma è più difficile e più importante fare prestazioni contro le squadre che si devono salvare, arrivando prima sul pallone degli avversari. La classifica ora non mi interessa, dobbiamo ricercare la prestazione. Mi dispiace essere in questa situazione perchè tifosi e società non la meritano ma il calcio è così, e dobbiamo andare avanti."