tmw Spezia, domattina incontro per Skov Olsen. Può arrivare in prestito

Lo Spezia domattina incontrerà gli agenti di Skov Olsen per capire i margini per l'approdo del danese in prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. Il Bologna vorrebbe cederlo definitivo ma non è escluso che aprano all'ipotesi.