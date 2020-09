tmw Spezia, doppio colpo ad un passo: accordo verbale per Deiola e Farías

Spezia scatenato sul mercato. In arrivo in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Alessandro Deiola e l’attaccante Diego Farías. Accordo sulla parola per entrambi. Un doppio colpo da Serie A in arrivo dalla Sardegna per lo Spezia. Deiola e Farías ad un passo dalle Aquile...