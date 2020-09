tmw Spezia, Estevez arriverà domani. L’Estudiantes ha dato il via libera al trasferimento

vedi letture

Lo Spezia è a un passo dall’annunciare l’arrivo di Nahuel Estevez, centrocampista classe ‘95 dell’Estudiantes La Plata. Ieri sera infatti il club ha comunicato al giocatori di essere libero di volare verso l’Italia per chiudere la trattativa con gli Aquilotti. Il giocatore argentino arriverà domani nella città ligure per firmare il contratto. Il giocatore si trasferirà in prestito oneroso con obbligo di riscatto, in caso di salvezza.