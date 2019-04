Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Allarme rientrato per quanto riguarda Emre Can: il giocatore, non al top della condizione dopo l'infortunio rimediato contro il Milan, stamane ha preferito fare trattamenti piuttosto che scendere in campo per la rifinitura. La sua presenza per la sfida all'Ajax al momento però non è assolutamente in dubbio, a dispetto dell'assenza sul pullman che ha portato la squadra all'allenamento mattutino.