Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite stasera dell'evento "Una serata di stelle per il Bambino Gesù", in Città del Vaticano, il difensore della Lazio Francesco Acerbi parla così ai microfoni di TMW della serata: "È un onore essere qua, siamo qui in tanti e andrà sicuramente bene. Siamo qui per i bambini, lo farò più spesso perché è molto importante. La presenza dei campioni dello sport è fondamentale, siamo sotto gli occhi della gente e il nostro sostegno conta. Siamo comunque una piccola parte delle persone in Italia, per noi è molto importante e un piacere, più che un dovere. Dovrebbero esserci più serate come queste".