tmw Strasburgo, contatti fitti con il Milan per Simakan. Ma Everton e Wolves spingono

Continuano i contatti fitti tra i rossoneri e lo Strasburgo per arrivare a Mohamed Simakan. Se è vero che la valutazione ha una discreta forbice tra i 15 e i 20 milioni, i due club stanno negoziando per trovare una quadratura per il difensore.

DUE DI PREMIER - Nelle ultime ore però si sono palesati gli interessamenti di due squadre di Premier League per il giocatore. Si tratta di Wolverhampton e Everton, entrambe alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia. Le inglesi stanno premendo per un accordo, anche se il giocatore attualmente preferirebbe i rossoneri.