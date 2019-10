Fonte: dagli inviati Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

"Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!", recita un lunghissimo striscione rotolato dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo del Milan, in procinto di affrontare il Lecce nel posticipo della domenica sera. Nella foto di seguito, realizzata da TuttoMercatoWeb.com, potete leggere il messaggio ai rossoneri. Da segnalare, inoltre, che al momento della lettura delle formazioni il pubblico ha riservato fischi in particolare per cinque elementi: Biglia, Kessie, Suso e Calhanoglu, oltre che Rodriguez.