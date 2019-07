TMW - Stulac e Dezi verso Empoli. Ma i giocatori sono ancora col Parma

Fonte: all'inviato a Prato allo Stelvio, Sebastian Donzella

Ieri vi abbiamo raccontato dello sbloccarsi della trattativa fra Empoli e Parma per l'approdo in Toscana di Leo Stulac e Jacopo Dezi. La fumata bianca, però, ancora non è arrivata tanto che i due giocatori, come si apprende dalle immagini realizzate da TMW, sono ancora nel ritiro dei ducali a Prato allo Stelvio.