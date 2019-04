Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, a margine della presentazione di Radio Bianconera, che inizierà a trasmettere in streaming dalla giornata di oggi, ha parlato del momento della squadra di Allegri ai microfoni di TMW: "Questo progetto è interessante ed è bello che ci siano ex calciatori come ospiti a dare le loro opinioni. Juventus-Milan? I bianconeri non guardano in faccia a nessuno, forse nel 2006 era meglio che li lasciassero in Serie A, adesso i bianconeri non lasciano niente a nessuno, neanche la Coppa del Nonno. Il calcio è cambiato tanto. Adesso l'obiettivo è la Champions League, non si prende Ronaldo per vincere il campionato. La Juve è sempre la Juve, la società gestisce tutto bene e i giocatori hanno un'altra mentalità rispetto a Milan, Inter e Napoli. I giocatori vivono per vincere tutto, non campano di rendita. Penso a una finale tra la Juventus e il Barcellona".