TMW - Tassotti: "Ibra al Milan? Ha 38 anni. Devono ponderare bene tutto"

Fonte: Pietro Mazzara

A margine dei festeggiamenti per i 120 anni del Milan, Mauro Tassotti, ex difensore del Milan anni '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento Legends of Style al Maio Restaurant di Milano durante il quale è stata presentata l'amichevole fra le leggende del Milan e quelle del Barcellona: "Questi eventi sono la possibilità di incontrare vecchi amici e con le gare fra ex anche grandi avversari. Mi sembrano una bella idea".

Il Milan di oggi?

"La squadra mi sembra in crescita anche se fare peggio dell'avvio era impossibile. Il Milan ha dei valori importanti: ci sono buonissimi giocatori che oggi sembrano meno bravi di quello che sono. I valori però stanno salendo e si sta vedendo qualcosa di buono. Con quel potenziale credo possa stare in alto in classifica. Non sarà facile recuperare terreno, servirà infilare una serie di risultati come hanno fatto Roma e Lazio".

Servono giocatori di esperienza dal mercato? "Qualche giocatore di esperienza in più potrebbe fare bene, sia per i risultati ma anche per valorizzare i giovani calciatori che ci sono già in rosa".

Ibrahimovic sì o no?

"Non so come sta a livello fisico, ma fare un acquisto di un calciatore di 38 anni deve essere ponderato bene. Capendo come si è comportato negli ultimi mesi. Se lo vuoi portare dentro la squadra serve cognizione di causa".

L'Europeo con l'Ucraina e Malinovskyi convocato?

"Malinovskiyi è uno dei giocatori più importanti della nostra Nazionale. L'obiettivo è quello di passare il girone che è complicato ma speriamo di fare strada".

Ancelotti e l'Everton? Se vuole stare in panchina credo che l'Everton sia una società di grande passato e ha fatto bene".

L'addio al Napoli? "Non mi aspettavo questo tipo di difficoltà".