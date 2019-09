TMW - Toldo: "Handanovic uno dei top in assoluto. Lo sta dimostrando"

Fonte: dagli inviati Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

Francesco Toldo dice la sua sul campionato in una intervista concessa a TMW a margine dell'evento "Milano Calcio City". Si parte dalla nuova classifica che non vede la Juventus in vetta, tanto per cambiare: "Era troppo monotono prima, è piacevole ora che le forze si sono livellate, è anche più divertente. Handanovic? È uno dei migliori in assoluto, l'ho sempre detto, ora con una difesa forte lo sta dimostrando con grandi interventi. Tra il talento e la capacità di sacrificio ha anche l'umiltà come dote principale, se lo merita".

La difesa ha fatto passi in avanti enormi:

"Il giudizio è sempre troppo affrettato, si vede un gran miglioramento e c'è questa volontà di emergere da parte della proprietà ma è ancora presto. Le italiane devono tornare protagoniste in Europa".

I distacchi in classifica sono importanti?

"Siamo solo all'inizio, non conta il punteggio ma come stanno interpretando le partite. Credo ci sia una bella sinergia tra tifosi, squadra e società. Un bel mix".

E la Fiorentina?

"Commisso è particolare, ha lo stile che aveva Cecchi Gori, quello dei presidente passionali".