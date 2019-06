TMW - Toni: "La Juve può prendere Sarri. Fa un bel calcio, ma deve vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Toni, ex attaccante tra le altre anche della Juventus, ha parlato a margine dell'evento Football Leader dell'addio di Spalletti all'Inter e del futuro allenatore della Juventus: "Con Spalletti c'era qualcosa che non andava, era nell'aria. La Juve ha salutato un tecnico importante come Allegri, ne serviva un altro importante. Penso possa prendere Sarri perché al Chelsea sembra in dirittura: il suo è un buon calco ma ora deve vincere questa benedetta Champions League".