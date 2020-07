tmw Torino, ecco gli advisor della cordata interessata al club: "Parleremo con Cairo"

"Abbiamo un progetto serio, ne parleremo con il presidente Cairo: lo chiamiamo già oggi pomeriggio". Esce allo scoperto la cordata misteriosa che vuole rilevare il club dall'editore alessandrino. Misteriosa era, misteriosa è rimasta: "Si tratta di un pool di imprenditori italiani che opera nel torinese - hanno continuato i relatori della conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Console and Partners, in corso Galileo Ferraris a Torino - ma per ora preferiamo mantenere la massima riservatezza". A parlare sono Simone Salvetti, che rappresenta la Console and Partners, gli advisor, l’avvocato Massimo Scalari, avvocato di Console e Partners, e Giuseppe Pipicella, advisor di una delle parti coinvolte. "Vogliamo un coinvolgimento attivo da parte del popolo granata - hanno continuato - e gradualmente vogliamo crescere: non possiamo dire di puntare allo scudetto, ma ad entrare nelle colpe sì. E poi c'è un progetto importante anche per il settore giovanile e il calcio femminile. Vogliamo dare un futuro all'altezza del passato glorioso".