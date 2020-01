© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è una proposta importante sul tavolo per Diego Laxalt, esterno del Torino ma in prestito dal Milan. L'uruguagio ha un'offerta ricca sul tavolo per un prestito con diritto di riscatto, con un contratto superiore a quello che attualmente percepisce in granata da parte del Maiorca. Il problema è nella posizione in classifica del club delle baleari, che sta lottando per la salvezza e l'obbligo di riscatto sarebbe legato a quello. Al momento Laxalt non vuole lasciare per solamente sei mesi.