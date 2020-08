tmw Torino-Rodriguez, non c'è accordo. Parti distanti sulla valutazione del cartellino

Ricardo Rodriguez al Torino, non ci siamo ancora. Nonostante l'incontro di questa sera fra il direttore sportivo rossonero Massara e il dirigente granata Vagnati, non c'è ancora un accordo tra le parti per il trasferimento dello svizzero in granata. Fumata grigia dunque, ma le società si riaggiorneranno nei prossimi giorni cercando di diminuire la distanza, che riguarda principalmente la valutazione del difensore ex PSV.