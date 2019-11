Lucas Torreira non è contento della sua stagione all’Arsenal. L’allenatore lo schiera spesso in una posizione a lui poco gradita e in settimana il suo agente volerà in Inghilterra per valutare il futuro. Se non dovessero più esserci le condizioni per proseguire, Torreira potrebbe decidere di comune accordo di lasciare l’Arsenal. Ed ecco che torna di moda il Milan dopo la forte idea estiva fortemente sponsorizzata da Marco Giampaolo. I rossoneri seguono con attenzione le evoluzioni della vicenda. In settimana il summit tra l’entourage di Torreira e gli inglesi per chiarire il futuro. E il Milan è alla finestra...