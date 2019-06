TMW - Torreira-Milan, l'Arsenal voleva 50 milioni. I retroscena del no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Arsenal valutava incedibile Lucas Torreira. E, a meno di una richiesta di cessione insistente, era questo l'orientamento sin dalla mattinata, con il centrocampista che, pur inseguito dal Milan, non aveva intenzione di cambiare casacca. I Gunners avrebbero chiesto 50 milioni di euro per Torreira, solo con un outing dichiarato per andare via da Londra.

PRESTITO BIENNALE - Il Milan voleva mettere sul piatto un acquisto temporaneo per due anni a cinque milioni di euro. Una cifra troppo bassa per i Gunners che, dal canto loro, avrebbero voluto 50 milioni cash per poi puntare su Giovani Lo Celso e Dani Ceballos, centrocampisti di Betis Siviglia e Real Madrid. Con l'addio di Ramsey uno dei due può arrivare, Torreira rimarrà - come confermato da lui in serata - e sarà ancora protagonista.