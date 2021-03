tmw Trezeguet diventa ds: “Voglio iniziare con calma, giusto fare gavetta”

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” l’ex attaccante della Juventus, David Trezeguet ha raccontato la sua nuova sfida. Da poco infatti si è laureato direttore sportivo: “Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore - ha spiegato Trezeguet - ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di direttore sportivo. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione. Gavetta? Si. Anche qualche allenatore se non fa la gavetta giusta può avere delle difficoltà. Uno deve imparare con calma. Però se arriva una chiamata importante come fai a dire di no?”.