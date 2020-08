tmw Udinese, blindato il talento italo-norvegese Palumbo: ha firmato fino al 2025

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata l'attesa firma sul primo contratto da pro per Martin Palumbo, centrocampista classe 2002 e nazionale under 17 della Norvegia in forza alla Primavera dell'Udinese, ma entrato a far parte del giro della Prima Squadra di Gotti nelle ultime settimane (con tanto di esordio in Serie A nella gara contro il Sassuolo, ndr). Il giocatore, in possesso del doppio passaporto italo-norvegese, ha legato il proprio futuro alla squadra friulana, firmando fino al 2025.