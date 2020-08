tmw Udinese, dal Watford può tornare Pussetto: l'argentino piace a Gotti

vedi letture

Ritorno in Italia possibile per Ignacio Pussetto. L'attaccante argentino, classe '95, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, è infatti vicino a un rientro all'Udinese. A spingere in questa direzione, due fattori: la retrocessione del club inglese, di proprietà della famiglia Pozzo come quello friulano, nonché il gradimento del tecnico bianconero Luca Gotti, che ha già espresso il suo apprezzamento nei confronti del ragazzo, a Udine dal 2018 a gennaio 2020.