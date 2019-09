TMW - Udinese, De Maio non ha dubbi: "Fuori da San Siro a testa alta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Udinese Sebastien De Maio ha commentato in zona mista la sconfitta subita sul campo dell’Inter: “Sicuramente la partita è cambiata dopo l’espulsione. Giocare in dieci a San Siro non è facile, soprattutto contro un’Inter messa bene in campo e piena di grandi giocatori. Siamo scesi in campo per cercare di non subire l’Inter, ci abbiamo provato in undici e abbiamo cercato di tenere alto il baricentro. Dopo l’espulsione ovviamente abbiamo fatto un altro tipo di partita”.

Sulla difesa dell’Udinese: “È stata una difesa inedita, ma per fortuna chiunque gioca riesce a fare bene. Ci alleniamo bene e quando il tecnico ci chiama in causa cerchiamo di far bene. Cosa ci lascia questa sconfitta? Ci lascia la consapevolezza di dover giocare sabato contro il Brescia in casa e di dover vincere perché oggi siamo usciti da San Siro a testa alta”.