© foto di Federico Gaetano

Udinese a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Nel mirino il portiere del Venezia, Guglielmo Vicario che fin qui è risultato tra i migliori in Serie B. La società friulana ha una sorta di opzione di recompra per il giocatore stipulata al momento del trasferimento. Sullo sfondo, per Vicario, l’ipotesi SPAL nel caso in cui partisse Gomis. Si accende il mercato attorno a Vicario, la Serie A chiama...