L'olandese Marvin Zeegelaar potrebbe essere il primo arrivo invernale del mercato dell'Udinese, che si muove per accontentare Nicola e correggere eventuali errori fatti in estate. Per la fascia mancina il nome nuovo sembra essere Zeegelaar, 28enne in forza da giugno scorso al Watford, altro club della famiglia Pozzo. Per l'ex Sporting Lisbona l'accordo sembra essere davvero ad un passo.