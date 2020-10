tmw Udinese, Teodorczyk in prestito allo Charleroi. Cristo Gonzalez tratta col PAOK

vedi letture

Lukasz Teodorczyk lascia l'Udinese, accordo raggiunto con lo Charleroi per un suo trasferimento in prestito secco. In uscita dal club friulano anche Cristo Ramon Gonzalez: trattativa in corso col PAOK Salonicco.