TMW - Uribe gonfia il petto: "Appena arrivato in Serie A, feci meglio sia di Maradona che di Zico"

Uribe gonfia il petto: "Appena arrivato in Serie A, feci meglio sia di Maradona che di Zico"

Intervistato in esclusiva da TMW, il Diamante Nero Julio César Uribe ha ripercorso anche la sua avventura in Serie A, gonfiando il petto orgoglioso per aver strappato il premio di "miglior calciatore straniero del campionato" a Maradona e Zico ai tempi del Cagliari. "Prima di tutto sono maturato tantissimo come uomo e come calciatore. In Serie A ho imparato a marcare e a giocare senza palla, visto che quando sono arrivato pensavo solamente al pallone. Vi ricorderete poi che fui subito premiato come miglior straniero della Serie A, nello stesso momento in cui nel campionato italiano c'erano un certo Diego Maradona al Napoli e un certo Zico all'Udinese. La strada insomma era quella giusta, almeno fino al conflitto con mister Giagnoni", le nostalgiche dichiarazioni del campione peruviano.