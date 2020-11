tmw Uribe: "A Verona mi lanciarono banane: come si fa a discriminare per il colore della pelle?"

Intervistato in esclusiva da TMW, il Diamante Nero Julio César Uribe ha ripercorso anche il gravissimo episodio di razzismo patito a Verona, quando i tifosi gialloblù gli lanciarono contro delle banane: "La gente inizia il proprio processo di educazione direttamente tra le mura di casa, siamo molto influenzati dall'ambiente in cui cresciamo e viviamo tutti i giorni. Servono quindi educazione, rispetto e responsabilità, a tutte le età e a tutti i livelli. Episodi come il triste lancio delle banane di Verona non possono e non devono più ripetersi. Il mio messaggio? La qualità delle persone non si misura in base al colore della loro pelle, ricordatevelo sempre", il ricordo del campione peruviano ex tra le altre del Cagliari.