Intervistato in esclusiva da TMW, mister Vitor Pereira ha parlato anche del cammino in Serie A del suo ex giocatore Alex Sandro: "Alex Sandro arrivò al Porto lo stesso anno di Danilo. Lui giocava a sinistra, Danilo a destra. Alex è sempre stato fortissimo col pallone tra i piedi e, nonostante i suoi 20 anni, in Brasile aveva acquisito una mentalità vincente. Non mi ha affatto sorpreso il suo trasferimento alla Juventus, oggi potrebbe militare in qualsiasi top club del mondo. Lui e Danilo hanno tutto per consacrarsi definitivamente in maglia bianconera: parlo di piedi e, soprattutto, di testa", le dichiarazioni dell'attuale tecnico dello Shanghai SIPG.

