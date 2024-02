Ufficiale Fine dei rumors sulla panchina dell'Al Shabab: scelto il portoghese Vitor Pereira

Si chiudono lunghe settimane di voci e chiacchiere sul futuro della panchina dell'Al Shabab: il club saudita, fresco di acquisto di Ivan Rakitic dal Siviglia, ha un nuovo manager. Il direttore sportivo Domenico Teti ha scelto infatti il portoghese Vitor Pereira.



Dopo tante voci sul futuro della panchina, si è parlato a lungo anche di José Mourinho, voci mai confermate dal club, il club saudita ha scelto l'ex tecnico tra le altre di Porto, Fenerbahce, Corinthians e Flamengo.

Tanti i titoli vinti in carriera da Pereira, tra cui due campionati e due supercoppe in Portogallo col Porto, un campionato e una supercoppa in Cina con lo Shanghai SIPG, il campionato e la coppa greca con l'Olympiacos.