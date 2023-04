ufficiale Il Flamengo è in caduta libera, esonerato Vitor Pereira. Via anche lo staff

vedi letture

Rivoluzione in casa Flamengo. La squadra che sei mesi fa vinceva la Copa Libertadores sta attraversando un periodo di crisi e a farne le spese è Vitor Pereira, che era stato scelto per guidare la squadra nella nuova stagione. Il tecnico è stato esonerato insieme a tutto lo staff. Con il portoghese alla guida, Vidal e soci hanno perso la Supercoppa brasiliana, la Recopa Sudamericana e sono stati eliminati nella semifinale del Mondiale per Club.