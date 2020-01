TMW - Ventola: "Gasp da grande squadra. Inter-Atalanta gara da tripla"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Ospite dei microfoni di TMW, Nicola Ventola parla della stagione dell'Inter e della prossima sfida all'Atalanta, a margine della presentazione dell'album Panini 2019/20: "Se a metà stagione sei primo con la Juve, l'obiettivo deve essere lo Scudetto. Non me lo aspettavo, ma sapevo che con Conte sarebbero cambiate tante cose. La Juve credo sia ancora superiore a livello di rosa, ma l'Inter deve crederci", dice l'ex attaccante nerazzurro. "Mancano uomini a centrocampo, la Juve ha tanti sostituti importanti e l'Inter no, poi gli manca un po' di esperienza in grandi competizioni e questo può essere stato uno dei motivi per l'eliminazione. Ma sono sicuro che ragionerà su acquisti importanti".

Che Atalanta ti aspetti?

"La solita Atalanta, con un gioco offensivo. Sono squadre simili, sanno attaccare ma puntano forte anche sul recupero e sulla seconda palla. Sfida da tripla, l'Inter sta benissimo ma l'Atalanta ha dimostrato di poter battere chiunque".

Il tuo cuore dice Inter o Atalanta?

"Con Inter e Atalanta ho segnato tanto, sono legatissimo alle due città, alle proprietà precedenti, quindi Moratti e Ruggeri".

Gasperini e Conte sono allenatori simili, magari Gasp un po' più tranquillo...

"Tranquillo il Gasp? Non direi... sono allenatori con delle idee, possono cambiare i titolari ma il risultato è sempre quello, per entrambe. Sono allenatori simili, magari Conte gli do qualcosina in più perché ha fatto bene ovunque, Gasperini all'Inter ha fallito".

Zapata o Lukaku, chi sceglieresti come compagno?

"Sono molto simili, fanno salire la squadra e possono tenere su la squadra da soli, forse Lukaku perché è un po' più giovane".

Sei sempre convinto che Ronaldo, il brasiliano, sia superiore a tutti nella storia?

"Cristiano Ronaldo o Messi li guardo nei novanta minuti, non li ho mai visti in allenamento. Ai miei tempi Ronaldo era superiore a tutti".

Tornando all'Atalanta, con il Valencia può passare il turno?

"se la gioca, se la può giocare con tutti. Capita la Champions, ha messo in difficoltà anche il City in casa. Il Valencia è una squadra veloce, rapida e propositiva, non sarà facile, ma l'Atalanta ha buone possibilità di passare il turno".

Gasperini è un allenatore da grande squadra?

"Può fare bene, è un allenatore bravo ed ha personalità, cosa importante in una grande squadra. È arrivato all'Inter in un momento sfigato, non la prendo in considerazione quella esperienza".

Ibra può risolvere i problemi del Milan?

"A livello di entusiasmo è utile, è un fenomeno che può fare bene e aiutare il Milan. Ma credo la squadra rossonera ha ancora diverse lacune".