"Entra nel momento in cui c'è da rimontare e contribuisce alla vittoria gigliata". Con questo commento nella giornata di ieri 'Firenzeviola.it' ha commentato la prestazione di Lorenzo Venuti, che è entrato nella ripresa al posto di Pol Lirola e ha contribuito alla rimonta della Fiorentina che ha battuto il Monza 3-1.

Per Venuti quella che si sta concludendo è stata un'estate piuttosto particolare. Rientrato dal prestito al Lecce, per lui in un primo momento si pensava a una nuova soluzione lontano dal capoluogo toscano. Poi la conferma di Montella, la partenza per la tournée e le risposte positive da un ragazzo che ha impressionato l'allenatore viola. Che ha voluto Lirola sulla corsia destra, ma ha anche espressamente chiesto la conferma di Venuti, per la gioia del calciatore di Incisa in Incisa Valdarno che è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e che adesso, a 24 anni, è sicuro di poter dire la sua anche nella squadra gigliata. Di potersi giocare le sue carte con Lirola.

Tolto dal mercato, la Fiorentina ha anche avviato la trattativa per il rinnovo del contratto. Un nuovo accordo che potrebbe già arrivare questa settimane e di cui le parti in causa stanno discutendo già da tempo: perché Venuti sarà elemento fondamentale per la nuova Viola di Commisso, come ha confermato anche la gara di Coppa Italia.