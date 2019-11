© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dejan Kulusevski piace a tutte le big. Nelle scorse settimane parecchi scout hanno seguito le sfide del Parma, traendone ottime relazioni. In particolare le squadre di Premier League, con l'Arsenal che lo ha messo nel mirino da qualche mese, incuriosito dall'impatto dello svedese con il calcio dei grandi. Per ora sondaggi e approcci con l'entourage, ma la situazione è ancora in divenire.

PRONTA L'OFFERTA DEI WOLVES - Con i Gunners c'era anche un emissario dei Wolverhampton Wanderers che ha caldeggiato il suo acquisto. Così sarà spedita una proposta da 15 milioni di euro, che verrà però giudicata insufficiente dall'Atalanta. La valutazione è intorno ai 25 milioni, suscettibile a variazioni in caso lo svedese migliori ulteriormente le proprie prestazioni.