Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Theofilos Karasavvidis, procuratore della World in Motion. Con lui abbiamo parlato anche di Alfredo Morelos, attaccante classe '96 che fin qui ha già realizzato in stagione con la maglia dei Glasgow Rangers 22 reti, una ogni 78 minuti: ""E' un giocatore che ha sempre segnato tantissimo da quando è arrivato in Europa. Non gioca sempre, ma questa è una macchina da gol. E' un giocatore che vale la pena seguire, chi vuole un attaccante deve venirlo a seguire".

In estate te l'hanno chiesto un po' di club. Che valutazione ha?

"Adesso non saprei dirlo. Ha un valore non altissimo, ma il consiglio è prenderlo prima che il suo nome sia sulla bocca di tutti".

Per non fare come Haaland del Salisburgo.

"Esatto, è la stessa cosa".

