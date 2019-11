TMW - Wyscout, Marshall (Wolves): "Cutrone è già un idolo. No a Kessiè"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Al Wyscout Forum di Amsterdam c'è anche il Wolverhampton Wanderers. Settima forza della Premier League insieme al Manchester United, la squadra inglese con una forte connotazione portoghese in estate s'è tuffata anche sul calciomercato italiano. E dal Milan ha acquistato Patrick Cutrone: "Sta facendo esattamente ciò che ci aspettavamo", ha dichiarato ai nostri microfoni John Marshall, capo scout del club. "Si sta ambientando bene, la concorrenza è forte ma lui sta dando il suo contributo".

Finora, però, ha giocato poco.

"Ha tutto per diventare sempre più protagonista della nostra realtà. E poi è un giocatore molto amato dai tifosi, in campo dà sempre tutto. Siamo molto soddisfatti di lui".

In estate poteva venire al Wolverhampton anche Kessiè.

"C'è stato un interesse, ma non c'è mai stata una vera e propria trattativa".

Che potrebbe esserci a gennaio?

"Non credo, a centrocampo abbiamo già tanti giocatori".

Uno dei vostri giocatori migliori è Ruben Neves.

"Senza dubbio, è un vero top player. Siamo consapevoli del fatto che lo seguano tanti top club in giro per l'Europa ma noi puntiamo su di lui. Non è in vendita".

A gennaio può arrivare Kulusevski?

"Anche io ho letto questa indiscrezione, ma non è vero. Non è un giocatore che ci interessa".

Chiosa finale su Pedro Neto e Bruno Jordao, entrambi ex Lazio.

"Sono due ragazzi giovani, ancora in fase di crescita".