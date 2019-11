Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria a gennaio tornerà sul mercato per rinforzare la squadra. Nel mirino della dirigenza blucerchiata ci sarà soprattutto un attaccante visti i problemi offensivi palesati fin qui dai blucerchiati. Nel mirino c'è anche David Okereke, ex Spezia che in estate s'è trasferito al Club Brugge. Prima in Jupiler League, la squadra di Philippe Clement molto difficilmente riuscirà a qualificarsi agli ottavi di Champions League. Nelle ultime due giornate si giocherà la terza posizione del gruppo A con il Galatasaray per staccare il pass per i sedicesimi di Europa League: dovesse qualificarsi, allora Okereke quasi certamente resterà, Mentre in caso di quarto posto ecco che a gennaio la cessione (anche a titolo temporaneo) potrebbe concretizzarsi. Con la Samp in prima fila.