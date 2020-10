tmw Young Boys, Seoane: "Roma squadra da Champions, abbiamo poche possibilità"

Gerardo Seoane, tecnico dello Young Boys, presenta in conferenza stampa la sfida di domani con la Roma che apre il girone di Europa League. Queste le parole dell'allenatore:

Che ambizioni avete per l’Europa League?

"Siamo sempre concentrati al 100% sulla prossima sfida, vogliamo sempre dare il massimo delle nostre possibilità. In questo gruppo c’è una chiara favorita, che incontreremo domani. La Roma è una squadra da Champions League. Ma le altre tre squadre hanno le stesse possibilità di chiudere al secondo posto. A questo puntano gli Young Boys. Oggi siamo concentrati sul match di domani, poi guarderemo a quello di domenica".

Cosa pensa del fatto che le regole riguardanti gli spettatori cambino di settimana in settimana?

"Non mi riguarda, per me sarebbe un problema se cambiassero le misure del campo o il numero di giocatori di settimana in settimana, le regole che riguardano aspetti extra campo non mi riguardano. Abbiamo molte persone che lavorano nel club giorno e notte. La situazione è una grande sfida, ma siamo concentrati sul campo"

Come affronterete la Roma?

"Non rivelerò esattamente come giocheremo. Sappiamo che la Roma è una squadra compatta. Sono solidi difensivamente, sono bravi a difendere e spesso giocano con 3 difensori. Hanno un bel gioco, con Pedro e Mkhitaryan. Con Dzeko hanno un bomber assoluto. Dovremo dare il 100% ed essere fortunati. Non avremo molte possibilità di segnare contro una squadra così forte. Dobbiamo essere efficienti se vogliamo ottenere i tre punti domani".

Come stanno i giocatori?

"Lauper, Petigant, Martins e Spielmann sono infortunati. Ulisses Garcia è ancora in isolamento fino a domani".

E gli altri giocatori in isolamento?

"Camara si allena da tre giorni, sarà con la squadra. In Europa League possiamo aggiungere 23 giocatori alla squadra e cambiare 5 volte".

Le difficoltà nel segnare?

"Sarei preoccupato se non segnassimo perché non creiamo occasioni. Credo che torneremo presto al gol, abbiamo fatto esercizi specifici per i giocatori offensivi negli ultimi giorni".