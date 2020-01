© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jean-Clair Todibo è a un passo dal Milan. Il difensore francese ha già detto sì al club rossonero e ora attende l'accordo tra il club meneghino e il Barcellona: "Stiamo valutando se ci sono le possibilità per trovare opportunità per rinforzarci ulteriormente, stiamo studiando anche altri profili", ha dichiarato il direttore sportivo Frederic Massara

Non aspetterete oltre 24-48 ore per Todibo?

"Effettivamente abbiamo anche altre valutazioni da fare. E' un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste. Altrimenti non sarà un problema".

Arriverà solo un difensore dopo Ibrahimovic?

"Il mercato è sempre dinamico, le cose sono in evoluzione. In questo momento pensiamo possa servirci un difensore, questo è il ruolo sul quale ci stiamo concentrando".



A breve l'intervista integrale di Frederic Massara a Sky