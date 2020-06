Tommasi: "Andando avanti così non è assurdo pensare a riaprire gli stadi"

Il Presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, ha parlato a Tele Arena TV. "Il calcio prova a ripartire. Sarà la comunità scientifica a dirci se siamo al sicuro. Piano piano ci stiamo riavvicinando alla normalità e così si spera sia anche per il calcio. Il calciatore ha lo stesso rischio di tutti i cittadini e dobbiamo cercare di evitare che ci siano casi positivi. Andando avanti penso non sia assurdo pensare agli stadi aperti con determinate condizioni. Tornare in campo senza pubblico non è la stessa cosa”.