Brescia, si va verso la cessione del club. Torna in auge l'ex Parma Ghirardi

Dopo le ultime vicende giudiziarie legate al centro sportivo di Torbole, la love story tra Massimo Cellino potrebbe veramente essere ai titoli di coda; complice poi anche i risultati sportivi non brillanti.

Come infatti riporta Tuttosport, il Brescia potrebbe presto passare di mano, e anche l'amministrazione comunale (con il sindaco e alcuni consiglieri coinvolti con Cellino nella querelle Torbole) si starebbero muovendo per favorire la cessione. Visto poi che i pretendenti non mancano: un primo interesse è arrivato dall'Australia, un fondo che vorrebbe rilevare il club anche per rifare lo stadio, l'altro da Tommaso Ghirardi, l’ex proprietario di quel Parma ceduto nel 2014 che poi fallì.

Il sogno proibito, invece, si chiama Giuseppe Pasini, già a capo della Feralpisalò: l'imprenditore dell’acciaio, però non intende lasciare il club neroverde e, già chiamato più volte da Brescia, ha sempre risposto "no". Difficili, per non dire impossibile, dei ripensamenti.