Tonali al Milan, retroscena Inter: chiesti dieci giorni in più al Brescia. Cellino ha detto no

Dopo che per settimane il passaggio di Sandro Tonali sembrava ormai così fatta, ecco il sorpasso stra-cittadino alle ultime curve e la notizia data in serata: il centrocampista del Brescia, presto, sarà un nuovo calciatore del Milan. FcInterNews.it racconta un retroscena riguardante proprio la società nerazzurra, che avrebbe chiesto al presidente Cellino altri dieci giorni di tempo per liberare alcuni posti in rosa in quella zona di campo, e poter aprire le porte a Tonali. Forte dell'accordo già raggiunto coi rossoneri, Cellino ha detto di no all'Inter, che quindi si è defilata.