Tonali beffa Radu con una parabola incredibile: Genoa-Brescia 0-1 al 34'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tiro o cross? Un capolavoro di Sandro Tonali porta in vantaggio il Brescia. Il regista delle Rondinelle e della Nazionale si inventa una parabola meravigliosa su punizione: il tiro, effettuato dal limite sinistro dell'area, si insacca sotto l'incrocio opposto. Primo gol in Serie A per il giovanissimo talento azzurro, il Genoa di Motta è sotto di un gol.