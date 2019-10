Tonali si regala la prima gioia in Serie A: Brescia avanti a Marassi al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Tonali show a Marassi. Il centrocampista classe 2000 decide per ora la sfida con il Genoa grazie a uno straordinario calcio di punizione al 34'. Una parabola velenosa e fortunata, che scavalca Radu e punisce i rossoblù, ancora scossi dagli ultimi risultati e dal cambio in panchina.

Cambiamento e certezze - La rivoluzione di Thiago Motta comincia dalla posizione di Radovanovic, che gioca al centro della difesa, tra Romero e Zapata. Per la sua prima sulla panchina del Grifone, l'italo-brasiliano sceglie il 3-4-2-1 e dà fiducia a diversi elementi dimenticati da Andreazzoli: Ankersen, Cassata e soprattutto Gumus, il numero 10 all'esordio assoluto in Serie A dopo aver ricevuto la prima convocazione. Sorprende anche la bocciatura di Kouamé, davanti c'è Pinamonti. Corini, invece, si affida al collaudato 4-3-1-2 e alla coppia Balotelli-Ayé, spedendo in panchina il bomber Donnarumma.

Lunghe fasi di studio - Il Brescia si lascia preferire per compattezza e ordine, mentre il Genoa ha bisogno di tempo per recepire i nuovi dettami tattici. Il risultato è una partita piuttosto bloccata e priva di sussulti; l'unica emozione la regala Radu con un disimpegno sbagliato che favorisce Ayé. Il francese, da buona posizione, è poco reattivo e si fa murare dalla difesa. Dall'altra parte un paio di spunti di Gumus mettono in apprensione la retroguardia ospite. Troppo poco per sbloccare il risultato.

Tiro o cross? - Quando lo 0-0 sembra ormai fissato, arriva la giocata che spezza l'equilibrio. Tonali calcia una punizione dalla sinistra, la traiettoria inganna Radu e si insacca sotto l'incrocio opposto. Un traversone, come ammette lo stesso giocatore, ma la rete - la prima in Serie A - è davvero spettacolare e permette alle Rondinelle di andare al riposo con un vantaggio importante, anche grazie a Joronen, che nega il pareggio a Gumus al 45' con un volo spettacolare.