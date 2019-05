Toni: "Aspetto un progetto serio. De Rossi? Brutto ciò che è accaduto"

© foto di Federico Gaetano

"Ho smesso da due o tre anni e sto facendo il patentino da allenatore. Aspetto una chiamata di un programma serio, di una società che magari creda nei miei valori, che si possa sposare un progetto con delle idee comuni, perché avendo un nome importante non voglio bruciarmi tanto per cominciare". A parlare così, ai microfoni di Rai Radio 2, è l'ex attaccante Luca Toni, reduce dall'esperienza al Verona.

Toni ha poi parlato di Daniele De Rossi: "Quello che è successo è brutto. Daniele era il simbolo della Roma, voleva continuare a giocare, la società in cui è cresciuto, in cui ha trascorso tutta la sua vita, lo porta a dover cambiare squadra per giocare ancora. Dispiace. Poi la società fa le sue valutazioni, ma è un peccato. Dispiace immaginare un Daniele che giochi ancora a calcio lontano da Roma”. Toni dice la sua anche sul momento della Nazionale di Roberto Mancini:”Sta mancando un centravanti titolare, su cui fare affidamento. Speriamo di trovarlo presto, l’Italia ha bisogno di un centravanti forte, che faccia bene, in grado di risolverti le partite se attraversi momenti di difficoltà”.