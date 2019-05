TOP 100 TMW - Al decimo posto c'è Gollini

© foto di Federico Gaetano

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al decimo posto c'è il portiere dell'Atalanta, Pierluigi Gollini

DECIMO POSTO - PIERLUIGI GOLLINI

Atalanta - Media Voto: 6,35

Forse non avrebbe dovuto nemmeno esserci in questa classifica perché, a bocce ferme, il titolare dell'Atalanta doveva essere Etrit Berisha. L'albanese però aveva mostrato già un anno fa qualche segnale di cedimento, lasciando spazio a Pierluigi Gollini, che era in prestito dall'Aston Villa, aprendo anche al riscatto. In questa stagione Gollini si è dimostrato sicuro, molto più del suo compagno di squadra, diventando piano piano una certezza. Qualche errore, sì, ma anche parate decisive che lo hanno consacrato fino alla convocazione in Nazionale per le sfide contro Grecia e Bosnia, in programma tra il prossimo fine settimana e l'11 giugno. D'altro canto ha anche avuto fortuna: sono esattamente venti le presenze - e solamente quattro volte ha mantenuto la porta imbattuta - il minimo per accedere alla nostra classifica. Sul lungo periodo, soprattutto un portiere, potrebbe rovinarsi la media. In ogni caso dovrebbe essere il futuro dell'Atalanta, con la cessione di Berisha.