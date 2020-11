TOP 100 TMW - Castrovilli, nota lieta viola. Pellegrini è un leader. Posizioni dalla 90^ alla 86^

vedi letture

Oggi e domani presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 90 alla 86:

90 - RICK KARSDORP (Roma) 6.13

La Roma se lo ritrova in squadra quasi controvoglia. Di ritorno dal Feyenoord, sembrava destinato altrove (Atalanta, Genoa), è rimasto e Fonseca ha deciso di sfruttarlo. Il portoghese del resto ha saputo ridare slancio a Bruno Peres e ci prova anche con l'olandese che fin qui sta rispondendo molto bene. Quattro partite giocate, tutte da titolare con buoni risultati. Peccato per un problema muscolare che l'ha tolto di scena per tre partite.

89 - KAAN AYHAN (Sassuolo) 6.13

Il turco dimostra di adattarsi perfettamente sia alla difesa a 4 che a quella a 3, l'importante è stare al centro. Una prova no, contro il Torino, schierato terzino destro macchiare un campionato fin qui davvero convincente.

88 - GAETANO CASTROVILLI (Fiorentina) 6.14

Una conferma per la Fiorentina, una delle poche note positive di questo inizio di stagione dei viola. È l'unico che ha dimostrato di avere confidenza col gol: buon per lui, siamo già a 4 in 7 partite, tre di esse decisive perché hanno portato ai due unici successi contro Torino e Udinese.

87 - LORENZO PELLEGRINI (Roma) 6.14

Punto fermo di Paulo Fonseca, capitano nella partita d'esordio contro il Verona. Giocatore preziosissimo per i giallorossi: centrale di centrocampo o trequartista. Parte maluccio con due insufficienze, poi prende il ritmo a suon di 6.5.

86 - SAMIR (Udinese) 6.14

Nonostante la brutta partenza dell'Udinese, il difensore brailiano non ha comunque demeritato. Prime due partite non all'altezza ma un prosieguo in crescendo dando il suo contributo all'unico successo dei bianconeri in campionato, segnando nel 3-2 contro il Parma. Molto bene nelle ultime due uscite contro Milan e Sassuolo.

Bakayoko fa felice Gattuso, Maxime Lopez di classe. Posizioni dalla 95^ alla 91^

Rebic, poche cose ma buone. Gagliardini parte bene. Posizioni dalla 100^ alla 96^