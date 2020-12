TOP 100 TMW - Due mediani, due portieri e il Sergente. Posizioni dalla 76^ alla 80^

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 76 alla 80:

76 - DIEGO DEMME (Napoli) 6,14

Sarà anche poco appariscente, ma quando è in campo si sente e il Napoli sembra avere molto più equilibrio. L'arrivo di Bakayoko lo ha relegato a un ruolo di comprimario e deve sgomitare di più per farsi strada tra i titolari: solo sette voti a referto, che però danno l'idea di quanto l'italo-tedesco possa dare alla squadra di Gattuso.

77 - GONZALO VILLAR (Roma) 6,14

Anche lui, come Demme, si lascia apprezzare maggiormente per il lavoro sporco. È innegabile però la crescita sul piano tecnico e della "presenza" in campo: lo spagnolo è diventato intoccabile nel centrocampo giallorosso e forma, insieme a Jordan Veretout, una delle migliori cerniere centrali del campionato. Il suo rendimento, in questa stagione, è cresciuto in maniera esponenziale.

78 - MATTIA PERIN (Genoa) 6,13

Genova è la sua casa, la maglia rossoblù una seconda pelle. Finalmente sta trovando anche la continuità tanto sognata in passato: gli infortuni gli stanno dando tregua ed è tornato a essere il portiere affidabile che sembrava potesse raccogliere l'eredità di Buffon. Le cose, purtroppo per lui, sono andate diversamente, ma ha ancora tanti anni per rifarsi (con gli interessi) della sfortuna.

79 - SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (Lazio) 6,13

Da anni è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, punto di riferimento della Lazio di Simone Inzaghi. Anche nella prima parte del campionato si conferma ad altissimi livelli: tre reti e quattro assist, un rendimento sempre straordinario sporcato da qualche prestazione non all'altezza. Quando non è al meglio, i capitolini ne risentono.

80 - ANTONIO MIRANTE (Roma) 6,13

A 37 anni, in modo piuttosto sorprendente, si è ritrovato titolare di quella che oggi è la terza forza del campionato. I demeriti di Pau Lopez (troppe "uscite a vuoto") sono evidenti, ma la sua abnegazione è lodevole. Si è calato nel ruolo perfettamente e ha sfoderato tante prestazioni di altissimo livello.