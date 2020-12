TOP 100 TMW - King Ciro ancora indietro, Locatelli cresce. Posizioni dalla 31^ alla 35^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 31 alla 35:

31 - GIANGIACOMO MAGNANI (Hellas Verona) 6,35

Dopo aver esaltato gli "sconosciuti" Rrahmani e Kumbulla, Juric sta riuscendo nell'impresa di far rendere al massimo anche l'ex difensore del Sassuolo, che con i neroverdi aveva avuto un ottimo impatto nella massima serie prima di uscire un po' dai radar. La prestazione contro l'Inter e un avversario come Lukaku è l'emblema dell'ottimo lavoro svolto.

32 - CIRO IMMOBILE (Lazio) 6,33

Non ha cominciato benissimo (un 5 e un 4,5 nelle prime tre giornate) e questo influisce pesantemente sulla media voto. L'attaccante napoletano però c'è sempre e darà filo da torcere fino alla fine: con il gol realizzato al Milan è arrivato a quota 9 in campionato, otto nelle ultime nove partite. King Ciro ha aumentato i giri nel motore e vuole riprendersi al più presto la vetta della classifica marcatori.

33 - JORDAN VERETOUT (Roma) 6,33

Rigorista infallibile, ma non solo. Con sette gol è il centrocampista che ha segnato di più in Serie A, il terzo in Europa dopo Bruno Fernandes e Lars Stindl. Il francese è imprescindibile per la Roma di Fonseca: quantità e qualità al servizio della squadra, il suo dinamismo e la sua forza trascinano i giallorossi, terzi con pieno merito.

34 - MANUEL LOCATELLI (Sassuolo) 6,33

Potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione del suo talento. A Sassuolo ha trovato la giusta dimensione e un allenatore perfetto, che ne esalta le caratteristiche. Lui sta rispondendo sempre presente, co prestazioni sempre maiuscole. Mancini lo ha già testato e con ogni probabilità lo porterà all'Europeo. Il piccolo Manuel è finalmente diventato grande.

35 - ALESSIO CRAGNO (Cagliari) 6.32

Tornare ad alti livelli dopo un grave infortunio non è mai facile. Non però se sei l'Uomo Cragno, che si è ripreso il Cagliari e la Nazionale a suon di grandi prestazioni e interventi prodigiosi. La Roma lo ha osservato da vicino nell'ultimo turno e potrebbe affidarsi a lui nella prossima stagione.