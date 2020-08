TOP 100 TMW - Milenkovic, difensore goleador. Barella, talento vero. Posizioni dalla 95^ alla 91^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 95 alla 91:

95 - GORAN PANDEV

Genoa, media voto: 6.10

37 anni compiuti da poco, eppure giocatore fondamentale per la salvezza dei rossoblù. A livello realizzativo ha raggiunto una prolificità che non si vedeva dai tempi della Lazio. Reti peraltro pesanti e decisive ai fini della risicata salvezza del Genoa.

94 - VALERIO VERRE

Hellas Verona, media voto: 6.11

L'esperienza in B a Perugia lo riconsegna al massimo campionato tirato a lucido e con maggior consapevolezza delle proprie qualità. Trequartista e all'occorrenza anche punta centrale, ruoli ricoperti con successo soprattutto nella prima parte di stagione dove è stato protagonista di un sorprendente cammino ai bordi della zona Europa League.

93- FILIP DJURICIC

Sassuolo, media voto: 6.11

Un deciso passo in avanti rispetto a un anno fa, quando le performances negative superavano quelle positive. Segna (5 reti) e fa segnare (6 assist). Alla ripresa del campionato a giugno ha una marcia in più.

92- NIKOLA MILENKOVIC

Fiorentina, media voto: 6.10

Perno della difesa della Fiorentina, in questa stagione si è dimostrato il migliore del reparto a dispetto della giovane età. A soli 22 anni è destinato a una grande carriera. E, cosa che non guasta, si fa sentire anche in area avversaria. Il serbo alla fine conta cinque reti in campionato. Più di Cutrone e Ribéry...

91 - NICOLÒ BARELLA

Inter, media voto: 6.12

Promosso, dopo la sua prima stagione in una big. L'ex Cagliari si mette in mostra soprattutto nel brillante inizio dell'Inter e prima dell'infortunio non scende quasi mai al di sotto della sufficienza. Da gennaio in poi prestazioni a fasi alterne, ancora una volta condizionate da problemi fisici che gli fanno saltare quattro partite in estate.